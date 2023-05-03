КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 09:54

Впервые в истории в 1/4 финала «Мастерса» вышли два лаки-лузера

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкие теннисисты Даниэль Альтмайер и Ян-Леннард Штруфф вышли в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде.

Они оба проиграли в квалификации, но в итоге попали в основную сетку турнира после отказа других игроков. Таким образом, как сообщает Tennis.com, впервые в истории ATP (с 1990 года) в четвертьфинале «Мастерса» оказались два лаки-лузера.

В целом Альтмайер и Штруфф стали 16-м и 17-м лаки-лузерами в 1/4 турнира такой категории. Только двое: Томас Юханссон в Торонто-2004 и Люка Пуй в Риме-2016 — в итоге вышли в полуфинал.

Штруфф в 1/4 финала сыграет со Стефаносом Циципасом, а Альтмайер — с Борной Чоричем.

Теннис
Обсудить
Читайте также
Павлюченко забивает, Газзаев полыхает, а «Спартак» выигрывает 2:0 в Волгограде
«Формула-1» пошла на поводу у Хэмилтона. Она изменила правила в угоду звездному британцу
Пригожин после опровержения информации о гибели Танцюры пообещал работать дальше
Обнаружено тело пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае
Блинкен раскрыл сроки начала контрнаступления ВСУ
«Сохранение Украины в качестве государства в планы США не входит»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чесноков считает теннисиста Алькараса неудобным соперником для Хачанова