Вторая ракетка мира Алькарас снялся с турнира в Акапулько из-за травмы

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас снялся с турнира в Акапулько на этой неделе из-за травмы.

«К сожалению, я не смогу выступит в Акапулько. Судя по утренним тестам, у меня растяжение подколенного сухожилия первой степени, так что придётся пропустить несколько дней. Мне очень жаль, что я не смогу сыграть здесь, но сейчас надо думать о скорейшем восстановлении и возвращении на корт. Надеюсь со всеми увидеться в ближайшее время», — написал Алькарас в соцсетях.

Также с турнира в Акапулько снялся британец Кэмерон Норри.

Ранее 19-летний испанец завоевал титул в Буэнос-Айресе и дошел до финала в Рио-де-Жанейро.