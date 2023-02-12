Алькарас: «Я уверен, что мне нужно продолжать совершенствоваться»

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, какие компоненты игры ему необходимо улучшить.

«Я думаю, что могу улучшить все с точки зрения своей игры, физической формы и менталитета. Постепенно моя команда предпримет эти маленькие шаги, чтобы я стал еще лучше. Рафа, Роджер и Джокович во времена своей молодости были очень хороши, однако с течением времени стали лучше.

Я уверен, что мне нужно продолжать совершенствоваться. Образно говоря, достижение моей мечты очень быстро застало меня врасплох. Теперь я привык к этому, у меня есть цель, я знаю, куда я хочу попасть, кем я хочу быть, и это самое главное», — приводит слова 19-летнего испанца официальный сайт ATP.

Алькарас провел 20 недель в статусе первой ракетки мира. Он является самым молодым лидером рейтинга ATP в истории среди мужчин.