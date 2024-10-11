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Сегодня, 16:02

Джокович в упорной борьбе обыграл Меншика и пробился в полуфинал «мастерса» в Шанхае

Новак Джокович.
Фото Reuters
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Четвертая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в трех сетах обыграл представителя Чехии Якуба Меншика в четвертьфинале «мастерса» в Шанхае — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4.

Встреча продлилась 2 часа 21 минуту. Меншик 17 раз подал навылет, совершил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. У Джоковича семь эйсов, одна двойная и четыре реализованных брейка из девяти.

В полуфинале турнира Джокович сразится с американцем Тэйлором Фритцем (седьмая ракетка мира).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 4) — Якуб Меншик (Чехия) — 6:7 (4:7), 6:1, 6:4

Теннис
Новак Джокович

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