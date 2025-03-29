Меншик вышел в финал турнира в Майами

Чешский теннисист Якуб Меншик переиграл американца Тэйлора Фритца в полуфинале турнира в Майами — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4).

Матч длился 2 часа 27 минут. 19-летний чех подал 25 раз навылет, допустил 4 двойные ошибки и не реализовал ни одного из двух брейк-пойнтов. На счету его соперника 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт (из 2).

В финале Меншик сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который выиграл у болгарина Григора Димитрова — 6:2, 6:3.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Якуб Меншик (Чехия) — Тэйлор Фритц (США, 3) — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:4)