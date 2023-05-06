Штруфф: «У Карацева были проблемы с ногой в конце, поэтому желаю ему всего наилучшего»

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде.

В полуфинале он обыграл россиянин Аслана Карацева со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

«Это удивительно. До этого я играл один финал в Мюнхене [2021 год], но там не было зрителей из-за ковида. Теперь я здесь, и [здесь] потрясающая публика. Я думаю, что в воскресенье тоже будет очень хорошая публика. Я очень рад, что вышел в финал, и очень рад победе. Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в конце. У него были проблемы с ногой, что очень печально, поэтому я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.

Также он поделился ожиданиями от матча с Карлосом Алькарасом.

«Мы сыграли потрясающий матч на Уимблдоне в прошлом году, и я был очень близок к тому, чтобы победить его, но он выполнил невероятные удары на тай-брейке. Это будет по-другому. Это будет в Испании, в Мадриде. Думаю, он ведет 20-0 на испанских глиняных кортах, так что будет очень тяжело. Я должен выложиться по полной, иначе у меня не будет шансов. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы победить его и завоевать свой первый титул», — сказал Штруфф.

Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который дошел до финала турнира серии «Мастерс».