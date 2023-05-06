КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 00:12

Штруфф: «У Карацева были проблемы с ногой в конце, поэтому желаю ему всего наилучшего»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал выход в финал «Мастерса» в Мадриде.

В полуфинале он обыграл россиянин Аслана Карацева со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

«Это удивительно. До этого я играл один финал в Мюнхене [2021 год], но там не было зрителей из-за ковида. Теперь я здесь, и [здесь] потрясающая публика. Я думаю, что в воскресенье тоже будет очень хорошая публика. Я очень рад, что вышел в финал, и очень рад победе. Я видел, что у Аслана были некоторые проблемы в конце. У него были проблемы с ногой, что очень печально, поэтому я желаю ему всего наилучшего», — приводит слова Штруффа пресс-служба ATP.

Также он поделился ожиданиями от матча с Карлосом Алькарасом.

«Мы сыграли потрясающий матч на Уимблдоне в прошлом году, и я был очень близок к тому, чтобы победить его, но он выполнил невероятные удары на тай-брейке. Это будет по-другому. Это будет в Испании, в Мадриде. Думаю, он ведет 20-0 на испанских глиняных кортах, так что будет очень тяжело. Я должен выложиться по полной, иначе у меня не будет шансов. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы победить его и завоевать свой первый титул», — сказал Штруфф.

Штруфф стал первым в истории лаки-лузером, который дошел до финала турнира серии «Мастерс».

Теннис
Карлос Алькарас
0
Читайте также
Американская фигуристка дисквалифицирована за наркотики. Скандал в Швейцарии
Польша будет играть на ЧМ вместо России. Ее не было в элите больше 20 лет
В Москве арестовали уроженку Крыма по подозрению в госизмене
На берегу Нарвы задержали плывшего в РФ в гидрокостюме гражданина Словакии
Песков не стал комментировать заявление Пригожина об Артемовске
В офисе генсека ООН озвучили сроки встречи по зерновой сделке в Стамбуле
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штруфф стал первым лаки-лузером, дошедшим до финала «Мастерса»