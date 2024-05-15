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Сегодня, 21:12

Янчук назвал неудачным выступление российских теннисистов на «мастерсе» в Риме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук назвал неудачным выступление российских теннисистов на «мастерсе» в Риме (Италия).

«К сожалению, наши спортсмены выступили неудачно. Если у женщин это более-менее ожидаемый результат, так как пока мы не дотягиваем до лидеров, то у мужчин можно было добиться большего. Надеюсь, что к «Ролан Гаррос» ребята лучше подготовятся, время на это есть. Не сомневаюсь, что Андрей Рублев, Медведев и Хачанов будут там бороться за высокие места, а у женщин если кто-то выйдет в четвертьфинал, то это уже будет большой успех», — приводит ТАСС слова Янчука.

У мужчин лучший результат показали Даниил Медведев и Карен Хачанов, которые дошли до четвертого круга турнира. У женщин в третьем круге вылетели Анна Калинская, Дарья Касаткина и Диана Шнайдер.

Источник: ТАСС
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