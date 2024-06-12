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Сегодня, 07:24

Янчук: «Джокович уже не такой прыткий, скоростной и стабильный. Ему пора уходить»

Алина Савинова
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук оценил выступление сербского теннисиста Новака Джоковича в нынешнем сезоне.

«Сейчас для Джоковича уже пришло то время, когда возраст сказывается на игре существенно. Думаю, что в этом причина почти половины его ошибок и неудачных действий. Он уже не такой прыткий, не такой скоростной, не такой стабильный. Новак остался последним из могикан. Из той «святой троицы», которую составлял с Надалем и Федерером. Он и так побил рекорды по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» и числу недель в статусе первой ракеткой мира. Ему есть, чем гордиться. Серб заслужил славу, почет и уважение», — приводит Vprognoze.ru слова Янчука.

Он считает, что Джоковичу пора завершать профессиональную карьеру.

«Поражения в этом году подсказывают, что Джоковичу пора уходить. Но в отдельных встречах или турнирах он еще может блеснуть. Хотя, скорее всего, не на турнирах «Большого шлема», — добавил специалист.

37-летний Джокович является 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Всего на его счету 99 титулов АТР (из них 98 — в одиночном разряде). На данный момент серб занимает третье место в мировом рейтинге.

Источник: Vprognoze
Теннис
Виктор Янчук
Новак Джокович
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