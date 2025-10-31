Янчук: «Медведев проявил характер в матче с Сонего»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева над итальнцем Лоренцо Сонего (3:6, 7:6 (7:5), 6:4) в третьем круге «мастерса» в Париже.

«Матч был очень непростым, но Медведев проявил характер. Победа получилось очень тяжелой, не всегда просто проходили геймы на своей подаче. Медведев играл в решающие моменты стабильнее Сонего, чуть лучше двигался. Для него это важная победа», — цитирует Янчука ТАСС.

В четвертьфинале турнира 29-летний Медведев встретится с третьей ракеткой мира немцем Александром Зверевым.