Янчук назвал великолепной победу Карацева над Марреем на турнире в Чжухае

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил победу россиянина Аслана Карацева над британцем Энди Марреем в матче второго круга на турнире в китайском Чжухае.

«Это великолепная, очень сильная победа. Несмотря на возраст и травмы, Энди Маррей является великим и неуступчивым игроком. Он продолжает бороться, и даже сейчас его обыграть очень сложно любому, поэтому хочется поздравить Аслана с этой победой. Это говорит о том, что сейчас он находится в хорошей форме», — приводит ТАСС слова Янчука.

В четвертьфинале турнира Карацев сыграет с американцем Маккензи Макдональдом. Игра пройдет 24 сентября и начнется в 8.00 по московскому времени.