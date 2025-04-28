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Сегодня, 11:00

Янчук назвал закономерным вылет Рублева из топ-10 рейтинга ATP

Камила Абдурахманова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Андрей Рублев в последнее время находился не в лучшей форме, поэтому его вылет из первой десятки рейтинга АТР закономерен.

«В последнее время Рублев находился далеко не в лучшей форме и показывал довольно скромные результаты. Его выпад из первой десятки абсолютно закономерен, но он вполне может туда вернуться. Он игрок высокого класса, но к его манере уже многие привыкли. К тому же молодые игроки постепенно догоняют», — сказал Янчук ТАСС.

В третьем круге турнира ATP в Мадриде Рублев уступил Александру Бублику из Казахстана со счетом 4:6, 6:0, 4:6 и не смог защитить чемпионский титул «Мастерса». По итогам соревнования, которое закончится 4 мая, россиянин выбудет из топ-10 мирового рейтинга впервые с 2022 года. Сейчас он занимает восьмое место.

Источник: ТАСС
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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