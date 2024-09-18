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Сегодня, 04:29

Янчук объяснил отсутствие титулов у Медведева в 2024 году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Заслуженный тренер Виктор Янчук высказался об отсутствие титулов в 2024 году у российского теннисиста Даниила Медведева.

«Где-то Медведеву в этом году не везет. Фарт и везение — достаточно важный фактор в теннисе. Также не стоит забывать, что конкуренты Дани не дремлют, и они появляются с каждым новым сезоном. Это касается, например, Синнера и Алькараса. Чтобы начать забирать титулы, Медведев должен где-то найти себя и прорваться. Многие оппоненты уже хорошо изучили Даню. И если разобраться, то время сейчас уже работает не на Медведева, а на молодежь», — приводит слова Янчука Legalbet.

Медведев в рейтинге ATP занимает пятое место. Лидером является итальянец Янник Синнер. На втором месте находится немец Александр Зверев, на третьем — испанец Карлос Алькарас, а на четвертом — серб Новак Джокович.

Источник: Legalbet
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев

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