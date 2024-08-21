Янчук оценил санкции в отношении первой ракетки мира Синнера

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что лишение первой ракетки мира Янника Синнера рейтинговых очков и призовых за участие в турнире ATP в Индиан-Уэллсе является полумерой.

Ранее Международное агентство по обеспечению честности в теннисе сообщило, что итальянец провалил два допинг-теста во время турнира в Индиан-Уэллсе в марте. Синнер избежал дисквалификации, но при этом его лишили рейтинговых очков и призовых денег, заработанных на данном турнире.

«По классу игры Синнер заслуживает рекордов, признаний, больших побед, но запрещенные вещи — это абсолютное зло. Здесь нужно провести обстоятельное расследование и принять твердое решение. При этом мне непонятно решение лишить его очков рейтинга и призовых — это какая-то полумера. Если он виновен, то надо наказывать по всей строгости, а если он чист, то почему тогда его чего-то лишили», — приводит слова Янчука ТАСС.

«Ситуация очень неприятная. Синнер является первой ракеткой мира, и, если окажется, что он виноват, это будет печально. Но закон должен быть одним для всех, исключений быть не должно», — добавил Янчук.