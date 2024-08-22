Янчук прокомментировал проваленные допинг-тесты первой ракетки мира Синнера

Известный российский теннисист Виктор Янчук прокомментировал проваленные допинг-тесты первой ракетки мира Янника Синнера.

Ранее сообщалось, что в марте нынешнего года итальянец сдал два положительных допинг-теста на наличие в организме клостебола.

Независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм теннисиста через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.

«Я не знаю деталей, в этой ситуации нужны и важны мелочи. Видимо они играют важную роль. Потому что его наказали, но не по полной программе, значит там есть обстоятельства, которые приняли во внимание. Я слышал, что у него была рана, а от ее обработки лекарство попало в кровь. То есть не от принятия каких-то веществ, а от обработки раны. Потому что это разница — либо принимает человек, либо это мимо его создания, воли произошло», — цитирует Янчука Vprognoze.ru.

Несмотря на оправдание по делу о допинге, Синнер лишится призовых и рейтинговых очков за турнир серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), в котором он дошел до полуфинала. Соревнования проходили с 6 по 17 марта.