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Сегодня, 10:19

Янчук прокомментировал выход Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Мы на время забыли о Карацеве, он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Мы знаем Карацева как волевого бойца с хорошими ударами. Когда он в форме, то способен бороться со многими высококвалифированными теннисистами. Нельзя сказать, что китаец — игрок экстракласса, однако он достаточно сильный. Победа хорошая и заслуженная», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

4 мая Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в 1/4 финала турнира в Мадриде (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В 1/2 финала турнира Карацев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (Германия).

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-5091765-viktor-yanchuk-nakonec-to-karacev-vnov-zayavil-o-sebe-my-mozhem-zhdat-ot-nego-novyh-uspehov.html
Теннис
Аслан Карацев
Виктор Янчук
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