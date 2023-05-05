Янчук прокомментировал выход Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал выход российского теннисиста Аслана Карацева в полуфинал грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

«Мы на время забыли о Карацеве, он находился в тени. Наконец-то Аслан вновь заявил о себе — хорошо, в начале игрового сезона. Мы можем ждать от него новых больших успехов. Мы знаем Карацева как волевого бойца с хорошими ударами. Когда он в форме, то способен бороться со многими высококвалифированными теннисистами. Нельзя сказать, что китаец — игрок экстракласса, однако он достаточно сильный. Победа хорошая и заслуженная», — приводит слова Янчука «Чемпионат».

4 мая Карацев обыграл китайца Чжан Чжичжэня в 1/4 финала турнира в Мадриде (7:6 (7:3), 6:4). Россиянин впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса».

В 1/2 финала турнира Карацев сыграет с Ян-Леннардом Штруффом (Германия).