Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:20

Янчук считает, что Андреева может превзойти достижения Шараповой

Telegram Дзен

Заслуженный тренер Виктор Янчук сравнил 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с экс-первой ракеткой мира Марией Шараповой.

«У Мирры Андреевой и Шараповой немного разные стили игры. Шарапова все-таки сильнее била, у нее мощнее удары справа и слева. Но Мирра играет очень цепко, разнообразно и более изощренно, чем Шарапова. Игровое мастерство у Андреевой не хуже, чем у Марии, а даже лучше. Пока что Мирре не хватает пробивных и нокаутирующих ударов, но зато она умеет взять очень хорошие паутины на корте. У нее часто бывают очень интересные комбинации и нестандартные решения. Поэтому ждем от Андреевой побед. Она очень сильно и быстро прибавляет. Думаю, потенциально она может стать лучшей российской теннисисткой за все время и превзойти достижения Шараповой», — сказал Янчук Legalbet.ru.

Шарапова — самая титулованная российская теннисистка и экс-первая ракетка мира. Она победительница пяти турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, одна из десяти теннисисток в истории, которым удалось выиграть все ТБШ.

В 2024 году Андреева поучаствовала в 32 турнирах, в том числе во всех турнирах «Большого шлема». В обновленном рейтинге WTA спортсменка занимает 16-е место.

Источник: Legalbet.ru
1
Теннис
Мария Шарапова
Мирра Андреева
Читайте также
«Зенит» нанес по «Краснодару» два сильных удара, «Спартак» выбил серьезные деньги у ПСВ по старому долгу. Трансферные слухи РПЛ на 28 декабря
Месси и Роналду с семьями, Овечкин за «Гарри Поттером», Бушар в казино на католическое Рождество
Песков рассказал о планах Путина на новогоднюю ночь
Польша хочет санкций на газ из России, Словакия требует его поставок. Что пишут СМИ
Экс-главу трех спортивных федераций Власенко посадили на 7 лет за мошенничество
В ВСУ назвали операцию в Курской области продажей Киевом Донбасса
Сегодня
Вчера
Неделя