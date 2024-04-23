Янчук считает, что Карацеву будет непросто вернуться после травмы

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что российскому теннисисту Аслану Карацеву будет непросто вернуться на корт после травмы.

«Аслан в последние полгода не играл, хотя в конце предыдущего показывал неплохие результаты. Сейчас ему будет непросто вернуться, так как был большой перерыв. Потребуется время, чтобы привыкнуть к кортам, соперникам, к борьбе в турнирах. Думаю, на это понадобится турнира три-четыре. Пока совершенно не ясно, как он тренируется, какие ударные нагрузки выполняет. Только матчи покажут, в какой он форме», — приводит слова Янчука ТАСС.

2 января Карацев получил травму по ходу матча первого круга турнира в Брисбене против австралийца Джейсона Кублера и не смог завершить игру, после чего перенес операцию. Россиянин заявился на турнир в Мадриде, который стартует 24 апреля. Первым соперником Карацева станет венгр Фабиан Марожан.