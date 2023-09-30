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Сегодня, 23:12

Янчук считает, что Медведев на классе обыграл де Минаура

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Даниил Медведев победил австралийца Алекса де Минаура в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Пекине за счет более высокого класса.

«Даниил закономерно победил, он хорошо подавал и неплохо играл на приеме. Матч был довольно плотным, но Медведев выиграл на классе, все-таки это игрок несколько другого уровня, чем австралиец. Даниил находится в неплохой форме, он может далеко зайти на турнире», — приводит слова Янчука ТАСС.

Россиянин за 1 час 59 минут обыграл де Минаура со счетом 7:6 (7:3), 6:3. В очных встречах Медведев ведет со счетом 6-2.

В четвертьфинале турнира 27-летний россиянин встретится с фрацузом Уго Умбером, который во втором круге победил Андрея Рублева (5:7, 6:3, 7:6 (7:3)). Счет в личных встречах Медведева и Умбера 2-0 в пользу француза.

Источник: https://tass.ru/sport/18883563
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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