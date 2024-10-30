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Янчук считает, что Медведев сыграл пассивно против Попырина на турнире в Париже

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил игру россиянина Даниила Медведева в матче второго круга турнира в Париже против представителя Австралии Алексея Попырина.

В среду, 30 октября, Медведев уступил Попырину со счетом 4:6, 6:2, 6:7 (4:7).

«Матч был равным, психологически тяжелым для обоих. Видно, что обоим не хватало остроты при ударах справа. Попырин играл более активно, а Медведев выбрал выжидательную пассивную стратегию, в этом была главная его ошибка. Я думаю, он извлечет уроки из этого поражения», — цитирует Янчука ТАСС.

В третьем круге «мастерса» австралийский теннисист сыграет против еще одного россиянина Карена Хачанова, который ранее одержал победу над французом Джованни Мпеши-Перрикаром (6:7 (12:14), 6:1, 6:4).

Источник: ТАСС
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев

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