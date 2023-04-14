Янчук считает, что Медведеву не хватает агрессии в матчах на грунте

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что россиянину Даниилу Медведеву не хватает агрессии при игре на грунтовых кортах, поэтому его поражение в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло от датчанина Хольгера Руне является закономерным.

«Руне вел игру, он большую часть матча владел инициативой, и количество невынужденных ошибок у Медведева было явно больше. Руне оказался быстрее, моложе, инициативнее. Медведеву не хватает на грунте агрессии, датчанин в этом компоненте его тоже переиграл и заслужил победу в сегодняшнем матче», — приводит слова Янчука ТАСС.

В пятницу Медведев со счетом 3:6, 4:6 проиграл Руне. В полуфинале датский спортсмен сыграет с победителем матча между итальянцами Лоренцо Музетти и Янником Синнером.