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Сегодня, 06:24

Янчук считает, что Медведеву нужно работать над остротой атак

Алина Савинова
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев находится в хорошей форме, многим игрокам очень непросто его пробить. Однако молодые игроки не стоят на месте и добавляют с каждым днем. Даниил добился хорошей стабильности и надежности, но ему не хватает остроты, над этим нужно поработать. Я думаю, что на следующем турнире в Шанхае он будет одним из фаворитов, но у него могут возникнуть проблемы с мощными, быстрыми игроками, как Синнер», — приводит ТАСС слова Янчука.

Ранее Медведев вышел в финал турнира в Пекине, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. На данный момент 27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге АТР. Всего он завоевал пять титулов в этом сезоне.

Источник: https://tass.ru/sport/18921465
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
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