Янчук считает, что Медведеву нужно работать над остротой атак

Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился мнением об игре российского теннисиста Даниила Медведева.

«Медведев находится в хорошей форме, многим игрокам очень непросто его пробить. Однако молодые игроки не стоят на месте и добавляют с каждым днем. Даниил добился хорошей стабильности и надежности, но ему не хватает остроты, над этим нужно поработать. Я думаю, что на следующем турнире в Шанхае он будет одним из фаворитов, но у него могут возникнуть проблемы с мощными, быстрыми игроками, как Синнер», — приводит ТАСС слова Янчука.

Ранее Медведев вышел в финал турнира в Пекине, где уступил итальянцу Яннику Синнеру. На данный момент 27-летний россиянин занимает третье место в рейтинге АТР. Всего он завоевал пять титулов в этом сезоне.