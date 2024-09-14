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Сегодня, 21:55

Янчук считает, что Надалю пора завершать карьеру

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что испанский теннисист Рафаэль Надаль уже не сможет показывать высокие результаты на крупных турнирах, поэтому ему пора завершить карьеру.

«Я думал, что Надаль сыграет на этом турнире, и его там проводят с почестями, как это было два года назад с [Роджером] Федерером. Не знаю, почему он снялся, может, он еще надеется что-то показать на других турнирах. Мне кажется, что он уже не сможет играть на былом уровне и добиваться высоких результатов на крупных турнирах, все-таки время не обманешь. Он великий теннисист, внес огромный вклад в развитие и популяризацию спорта, но пора уже завершить карьеру», — сказал Янчук ТАСС.

На счету 38-летнего Надаля 92 победы на турнирах под ATP, в том числе 22 — на турнирах «Большого шлема», по этому показателю он уступает только сербу Новаку Джоковичу (24 титула).

Источник: ТАСС
Виктор Янчук
Рафаэль Надаль

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