0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:53

Янчук: «Медведев сейчас хорошо и уверенно ведет игру. Он может вновь закрепиться в десятке сильнейших»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Даниил Медведев может вновь закрепиться в первой десятке рейтинга АТР.

«Конечно, он может вновь закрепиться в десятке сильнейших, а почему нет? Я бы его вообще в пятерку поставил по уровню игры. Он не всегда может распорядиться своими игровыми возможностями оптимально, но это его особенности психологического порядка, где-то начинает дергаться и нервничать. Сейчас же он хорошо и уверенно ведет игру, не сомневается в своей победе, он молодец», — приводит ТАСС слова Янчука.

19 февраля Медведев став победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме, обыграв в финальном матче итальянского теннисиста Янника Синнера. После этого россиянин поднялся с 11-го на 8-е место в рейтинге ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/17095519
Теннис
Виктор Янчук
Даниил Медведев
0
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: Джокович снова №1 в рейтинге ATP: гонка Медведева и других за Новаком
Веснина: «Медведев провел великолепную неделю в Роттердаме! Очень важный титул для него»
Возвращение Осьминога. Медведев взял титул в Роттердаме
Медведев обошел Сафина по количеству титулов ATP
Медведев прокомментировал победу над Синнером в финале турнира в Роттердаме
Медведев стал победителем турнира в Роттердаме
Медведев о победе над Димитровым: «Счет выглядит легким, но матч не был таким»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев проиграл в первом круге парного разряда турнира в Дохе