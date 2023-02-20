Янчук: «Медведев сейчас хорошо и уверенно ведет игру. Он может вновь закрепиться в десятке сильнейших»

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что россиянин Даниил Медведев может вновь закрепиться в первой десятке рейтинга АТР.

«Конечно, он может вновь закрепиться в десятке сильнейших, а почему нет? Я бы его вообще в пятерку поставил по уровню игры. Он не всегда может распорядиться своими игровыми возможностями оптимально, но это его особенности психологического порядка, где-то начинает дергаться и нервничать. Сейчас же он хорошо и уверенно ведет игру, не сомневается в своей победе, он молодец», — приводит ТАСС слова Янчука.

19 февраля Медведев став победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме, обыграв в финальном матче итальянского теннисиста Янника Синнера. После этого россиянин поднялся с 11-го на 8-е место в рейтинге ATP.