Янчук считает, что Рублев должен обыграть Фритца в полуфинале турнира в Монте-Карло

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил, что американцы лучше играют на жестких кортах, поэтому у россиянина Андрея Рублева больше шансов победить Тэйлора Фритца в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» в Монте-Карло, который проводится на грунтовом покрытии.

«Я думаю, Рублев должен обыграть Фритца. То, что Фритц дошел до такой стадии, для меня удивительно, потому что в моем понимании американцы больше игроки для «харда», а на грунте не совсем удачно играют. Фритц показал, что является универсальным игроком, он сейчас прогрессирует, поэтому матч будет интересным, но думаю, что у Рублева все же больше шансов на победу», — приводит слова Янчука ТАСС.

Матч между Рублевым и Фритцем пройдет 15 апреля.