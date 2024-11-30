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Сегодня, 18:10

Янчук считает, что Рублеву стоит играть спокойнее

Руслан Минаев
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Тренер Виктор Янчук рассказал о проблемах в игре Андрея Рублева. По словам специалиста, Рублеву стоит играть спокойнее.

«Частенько его желание опережает возможности. Из-за этого он перегорает, поэтому делает ошибки невынужденные. На самом деле, если бы он играл спокойнее, уравновешеннее, я бы сказал более наплевательски в правильном смысле слова. То, может быть было бы лучше, он очень себя напрягает и очень хочет побеждать», — цитирует Янчука Vprognoze.

По итогам сезона-2024 Рублев стал 8-й ракеткой мира.

Источник: Vprognoze.ru
Андрей Рублев
Виктор Янчук
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