Янчук считает, что у Медведева не было мотивации играть в полную силу с Алькарасом

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об игре российского теннисиста Даниила Медведева в матче с испанцем Карлосом Алькарасом на Итоговом турнире АТР.

«Матч был интересным, динамичным. Алькарас превзошел Медведева в скорости и заслуженно победил, но Медведев не был мотивирован играть на полную. Я думаю, что его вполне устроил результат сегодняшнего матча, главные матчи для него впереди», — приводит ТАСС слова Янчука.

Медведев проиграл Алькарасу в третьем матче групповой стадии Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6. Россиянин занял второе место в красной группе. В полуфинале соревнования Медведев встретится с выигравшим зеленую группу итальянцем Янником Синнером.