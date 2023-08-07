Янчук считает Медведева одним из фаворитов турнира в Торонто

Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев будет одним из фаворитов турнира серии «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в канадском Торонто из-за хорошей игры на североамериканских кортах.

«Мне кажется, Даниил будет одним из фаворитов на турнире в Торонто. Он умеет хорошо играть на американских кортах, ему хорошо подходит их отскок и погодные условия. Конечно, выиграть будет непросто, так как там много сильных соперников, но Даниил, безусловно, будет претендовать на победу», — приводит слова Янчука ТАСС.

27-летний россиянин посеян на турнире под вторым номером и является действующим победителем соревнований. Он начнет соревнования со второго круга.

Турнир стартует в ночь с 7 на 8 августа.