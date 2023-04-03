Янчук уверен, что Медведев обойдет Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс»

З аслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев обойдет своего соотечественника Марата Сафина по количеству побед на турнирах серии «Мастерс».

«Даниил еще молод, ему еще играть и играть. Он запросто обойдет Сафина по количеству побед не только на «Мастерсах», но и на всех остальных турнирах. Сейчас он показывает отличную игру и уверенность в себе. Если говорить о Сафине, то у него были разные причины закончить карьеру, но мне кажется, что он слишком рано ушел из тенниса, пару лет он еще мог поиграть и что-нибудь выиграть», — приводит ТАСС слова Янчука.

2 апреля Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами, одержав победу над итальянцем Янником Синнером в финальном матче. В этом сезоне 27-летний российский теннисист также становился победителем турниров в Роттердаме, Дохе, и Дубае.