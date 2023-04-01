Янчук заявил, что Хачанов провел отличный турнир в Майами

З аслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление россиянина Карен а Хачанов а на турнире в Майами.

«Карен заметно прибавил, он провел отличный турнир в Майами, неслучайно обыграл третьего игрока мира Стефаноса Циципаса. Вчера был равный, интересный матч с Медведевым, где он владел инициативой, но не смог выиграть. Игра была очень упорной, но Медведев смотрелся чуть увереннее, сказался опыт больших матчей. В последнее время результаты наших теннисистов очень радуют», — приводит ТАСС слова Янчука.