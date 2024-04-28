Янчук заявил, что победы Рублева на турнире в Мадриде внушают оптимизм

28 апреля, 23:49
Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление россиянина Андрея Рублева на турнире в Мадриде.
В третьем круге «мастерса» Рублев победил испанца Алехандро Давидовича Фокину (7:6 (12:10), 6:4). До начала соревнований он проиграл четыре матча подряд.
«Очень хорошо, что Андрей одержал вторую победу подряд и прервал свою серию поражений. Сегодня у него был крепкий соперник, и победа далась нелегко. Андрей все же выше классом и поэтому заслуженно прошел дальше. Видно, что он набирает форму, его результаты внушают оптимизм», — приводит ТАСС слова Янчука.
В 1/8 финала турнира в Мадриде российский теннисист сыграет против Таллона Грикспура из Нидерландов.