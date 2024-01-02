Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 12:20

Янчук заявил, что Рублев сможет добиться больших побед в 2024 году

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Тренер России Виктор Янчук считает, что у теннисиста Андрея Рублева достаточно мастерства и мотивации для побед в 2024 году.

«Рублев здорово играл в прошлом году, видно, что он прибавил в стабильности, стал играть более надежно, и не случайно он закончил год в первой пятерке мирового рейтинга. В прошлом году он впервые выиграл «мастерс» в одиночке и в паре, и я думаю, что в этом он тоже сможет одержать большие победы. У него для этого есть все: и мастерство, и мотивация, и опыт. Я считаю, что ему пора подниматься и в рейтинге, и в достижениях», — сказал Янчук ТАСС.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге ATP. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Источник: https://tass.ru/sport/19666531
Андрей Рублев
Виктор Янчук
0
Читайте также
Список главных претендентов на «Золотой мяч» — 2024
Вундеркинд «Барселоны», волшебник из ЦСКА и два новых топ-бомбардира. Главные футбольные открытия 2023 года
Западные страны сократили поддержку Киева в три раза в 2023 году
В Италии в возрасте 111 лет скончался старейший житель страны
Мадуро указал на победу России над НАТО и санкциями Запада
Главные российские изобретения прошлого и будущего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Циципас рассказал о своем состоянии здоровья