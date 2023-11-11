Янчук заявил, что Шевченко может добиться больших побед

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о том, что россиянин Александр Шевченко уступил французу Уго Умберу в финале турнира в Метце.

«Ничего страшного, что проиграл, на этой неделе он играл здорово. Он заметно прибавил в этом году и уже может сопротивляться сильнейшим спортсменам. На этом турнире он обыграл Карена Хачанова, это о многом говорит. Я считаю, что он находится только в начале своего пути, впереди он может добиться больших побед», — приводит ТАСС слова Янчука.

25-летний француз выиграл свой четвертый титул ATP и первый с июня 2021 года. У 22-летнего Шевченко пока нет побед в турнирах уровня АТР.