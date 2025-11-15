Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP — 7:5, 6:2. Матч продлился 1 час 53 минуты. Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минаура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4. В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

kolos249 Свиннера надо систематически и тщательно проверять на допинг. Наверняка он играет под веществами, попадался уже... 15.11.2025

Черемисин57 Браво, Синнер! Синнер в отличии от Зверева уважительно относится к предстоящему сопернику, в данном случае к Алексу!! В интервью перед матчем он практически раскрыл свой план на игру с ним и строго его придерживался!!! Играл осторожно и только в конце первого сета усилил давление и выиграл сет! А во втором сете он играл уже раскованно, так как в запасе был выигранный первый сет, и он показал как 2ая ракетка разбирает на запчасти 7ую ракетку мира!! А вот Зверев не смог решить такую же задачу- обыграть игрока нижестоящего в рейтинге, чем он!!! 15.11.2025

vit 72 Синер был безупречен во 2м сете. За весь сет, 3-4 явные ошибки. 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев На очереди - "вторая часть Марлезонского балета". 15.11.2025

Дмитрий Ушкачев Да, сил поддерживать уровень у Алекса именно на столько и хватило. Пугает разница уровней. Есть двое и остальные у подножия. Джок - за скобками, но за первую ракетку ему сражаться уже несподручно ни слева, ни справа (ни бэкхендом, ни форхендом, ни кроссами, ни укороченными), да он про это и не думает. ОИ-28 - это как Чусовитина... 15.11.2025

Zohr Vad Макаронник в своём стиле Удава. Душит и пожирает 15.11.2025

555 555 Янник молодец. Алькарас твой выход. 15.11.2025

hant64 Это Алекс, скорее, из Синнера делал человека почти до конца первого сета. Ему респект хотя бы за попытку. 15.11.2025

hant64 Понятно, что когда выигрывает заведомый фаворит, ничего неожиданного в этом найти невозможно. Однако, лично меня удивил уровень сопротивления Де Минора в первом сете - он эпично упустил тройной брейкпойнт во втором гейме, потом почти весь сет держался, и капнул только в одиннадцатом. Жаль, играл достойно. Ну а второй сет - там уже играли теннисисты разного уровня, хотя Синнер был далеко не безупречен. 15.11.2025