Сегодня, 18:35

Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сергей Ярошенко
Янник Синнер.
Фото Reuters

Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP — 7:5, 6:2.

Матч продлился 1 час 53 минуты.

Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минаура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.

В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

10

  • kolos249

    Свиннера надо систематически и тщательно проверять на допинг. Наверняка он играет под веществами, попадался уже...

    15.11.2025

  • Черемисин57

    Браво, Синнер! Синнер в отличии от Зверева уважительно относится к предстоящему сопернику, в данном случае к Алексу!! В интервью перед матчем он практически раскрыл свой план на игру с ним и строго его придерживался!!! Играл осторожно и только в конце первого сета усилил давление и выиграл сет! А во втором сете он играл уже раскованно, так как в запасе был выигранный первый сет, и он показал как 2ая ракетка разбирает на запчасти 7ую ракетку мира!! А вот Зверев не смог решить такую же задачу- обыграть игрока нижестоящего в рейтинге, чем он!!!

    15.11.2025

  • vit 72

    Синер был безупречен во 2м сете. За весь сет, 3-4 явные ошибки.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    На очереди - "вторая часть Марлезонского балета".

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Да, сил поддерживать уровень у Алекса именно на столько и хватило. Пугает разница уровней. Есть двое и остальные у подножия. Джок - за скобками, но за первую ракетку ему сражаться уже несподручно ни слева, ни справа (ни бэкхендом, ни форхендом, ни кроссами, ни укороченными), да он про это и не думает. ОИ-28 - это как Чусовитина...

    15.11.2025

  • Zohr Vad

    Макаронник в своём стиле Удава. Душит и пожирает

    15.11.2025

  • 555 555

    Янник молодец. Алькарас твой выход.

    15.11.2025

  • hant64

    Это Алекс, скорее, из Синнера делал человека почти до конца первого сета. Ему респект хотя бы за попытку.

    15.11.2025

  • hant64

    Понятно, что когда выигрывает заведомый фаворит, ничего неожиданного в этом найти невозможно. Однако, лично меня удивил уровень сопротивления Де Минора в первом сете - он эпично упустил тройной брейкпойнт во втором гейме, потом почти весь сет держался, и капнул только в одиннадцатом. Жаль, играл достойно. Ну а второй сет - там уже играли теннисисты разного уровня, хотя Синнер был далеко не безупречен.

    15.11.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Первые 10 геймов Т-1000 успешно притворялся человеком, потом - этакая скрытая баранка и снова - 4 человеческих гейма. Вот такой нынче мужской теннис на вершине Горы. Удар - и катарсис...

    15.11.2025

    Теннис
    Алекс де Минаур
    Янник Синнер
