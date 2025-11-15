Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP

Сегодня, 18:35
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса де Минаура в полуфинале Итогового турнира ATP — 7:5, 6:2.
Матч продлился 1 час 53 минуты.
Синнер 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. На счету де Минаура 8 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
kolos249
Свиннера надо систематически и тщательно проверять на допинг. Наверняка он играет под веществами, попадался уже...
15.11.2025
Черемисин57
Браво, Синнер! Синнер в отличии от Зверева уважительно относится к предстоящему сопернику, в данном случае к Алексу!! В интервью перед матчем он практически раскрыл свой план на игру с ним и строго его придерживался!!! Играл осторожно и только в конце первого сета усилил давление и выиграл сет! А во втором сете он играл уже раскованно, так как в запасе был выигранный первый сет, и он показал как 2ая ракетка разбирает на запчасти 7ую ракетку мира!! А вот Зверев не смог решить такую же задачу- обыграть игрока нижестоящего в рейтинге, чем он!!!
15.11.2025
vit 72
Синер был безупречен во 2м сете. За весь сет, 3-4 явные ошибки.
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
На очереди - "вторая часть Марлезонского балета".
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Да, сил поддерживать уровень у Алекса именно на столько и хватило. Пугает разница уровней. Есть двое и остальные у подножия. Джок - за скобками, но за первую ракетку ему сражаться уже несподручно ни слева, ни справа (ни бэкхендом, ни форхендом, ни кроссами, ни укороченными), да он про это и не думает. ОИ-28 - это как Чусовитина...
15.11.2025
Zohr Vad
Макаронник в своём стиле Удава. Душит и пожирает
15.11.2025
555 555
Янник молодец. Алькарас твой выход.
15.11.2025
hant64
Это Алекс, скорее, из Синнера делал человека почти до конца первого сета. Ему респект хотя бы за попытку.
15.11.2025
hant64
Понятно, что когда выигрывает заведомый фаворит, ничего неожиданного в этом найти невозможно. Однако, лично меня удивил уровень сопротивления Де Минора в первом сете - он эпично упустил тройной брейкпойнт во втором гейме, потом почти весь сет держался, и капнул только в одиннадцатом. Жаль, играл достойно. Ну а второй сет - там уже играли теннисисты разного уровня, хотя Синнер был далеко не безупречен.
15.11.2025
Дмитрий Ушкачев
Первые 10 геймов Т-1000 успешно притворялся человеком, потом - этакая скрытая баранка и снова - 4 человеческих гейма. Вот такой нынче мужской теннис на вершине Горы. Удар - и катарсис...
15.11.2025