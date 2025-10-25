Синнер обыграл Де Минаура и вышел в финал турнира в Вене

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл седьмую ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 29 минут.

Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Де Минаура 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В финале турнира в столице Австрии 24-летний Синнер встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:3, 6:4