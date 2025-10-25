Видео
25 октября, 17:44

Синнер обыграл Де Минаура и вышел в финал турнира в Вене

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл седьмую ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:4.

Матч продлился 1 час 29 минут.

Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Де Минаура 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В финале турнира в столице Австрии 24-летний Синнер встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 736 875 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:3, 6:4

2

  • Александр Иванов

    браво Янник, австралийца трудно победить, но ты смог.. давай к титулу

    25.10.2025

  • ali_baba

    допингуш разносит всех в пух и прах направо и налево :see_no_evil:

    25.10.2025

    Теннис
    Алекс де Минаур
    Янник Синнер
