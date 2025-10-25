Синнер обыграл Де Минаура и вышел в финал турнира в Вене

25 октября, 17:44
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл седьмую ракетку мира австралийца Алекса Де Минаура в полуфинале турнира в Вене — 6:3, 6:4.
Матч продлился 1 час 29 минут.
Синнер 4 раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету Де Минаура 2 эйса, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В финале турнира в столице Австрии 24-летний Синнер встретится с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия) — Александр Зверев (Германия).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 736 875 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 3) — 6:3, 6:4
Александр Иванов
браво Янник, австралийца трудно победить, но ты смог.. давай к титулу
25.10.2025
ali_baba
допингуш разносит всех в пух и прах направо и налево :see_no_evil:
25.10.2025