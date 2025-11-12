12 ноября, 20:15
Итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев проводят матч группового этапа Итогового турнира ATP 2025 в среду, 12 ноября. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру показывает сайт и официальная группа ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».
24-летний Синнер — вторая ракетка мира и победитель ATP Finals-2024. 28-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.
Итоговый турнир ATP 2025 проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.