12 ноября, 20:15

Янник Синнер — Александр Зверев: онлайн-трансляция матча ATP Finals

Янник Синнер и Александр Зверев сыграют в групповом этапе Итогового турнира ATP 12 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев проводят матч группового этапа Итогового турнира ATP 2025 в среду, 12 ноября. Начало — не ранее 23.00 по московскому времени.

Янник Синнер — Александр Зверев: трансляция матча Итогового турнира ATP в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру показывает сайт и официальная группа ВВ Tennis в социальной сети «ВКонтакте», а также онлайн-платформа «Кинопоиск».

24-летний Синнер — вторая ракетка мира и победитель ATP Finals-2024. 28-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP 2025 проходит в Турине (Италия) с 9 по 16 ноября.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
