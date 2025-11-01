Янник Синнер и Александр Зверев в полуфинале «мастерса» в Париже 1 ноября

Итальянский теннисист Янник Синнер и немец Александр Зверев в полуфинале «мастерса» в Париже в субботу, 1 ноября. Начало — после 19.00 по московскому времени.

Янник Синнер — Александр Зверев: трансляция матча «мастерса» в Париже в прямом эфире (видео онлайн)

В прямом эфире игру можно на сайте ВВ Tennis, а также в официальной группе вещателя в социальной сети «ВКонтакте».

В четвертьфинале «тысячника» итальянец обыграл Бена Шелтона в двух сетах — 6:3, 6:3. В 1/4 турнира немецкий теннисист победил Даниила Медведева со счетом 2:6, 6:3, 7:6 (7:5).

24-летний Синнер — вторая ракетка мира. 28-летний Зверев занимает третье место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Париже (Франция) пройдет с 27 октября по 2 ноября. Александр Зверев — действующий чемпион турнира.