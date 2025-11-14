Синнер победил Шелтона на Итоговом турнире ATP

Итальянец Янник Синнер победил американца Бена Шелтона в матче на Итоговом турнире ATP — 6:3, 7:6 (7:3). Матч длился 1 час 35 минут. Синнер за игру сделал 11 эйсов и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. У Шелтона — 6 эйсов и 2 двойные ошибки. Синнер набрал 3 очка и ранее обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Шелтон (0) занял последнюю строчку и выбыл из турнира. Турин (Италия) Турнир ATP Nitto ATP Finals Призовой фонд 15 500 000 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Группа Бьорна Борга Янник Синнер (Италия, 2) — Бен Шелтон (США, 5) — 6:3, 7:6 (7:3)

Nick280881 Да, как сказал классик "Синнер не в лучших кондициях". А так бы 6:0 6:0 выиграл.)) Если серьезно, то Шелтон тут должен был стать мальчиком для битья, он им и стал. Счет в матчах с игроками Топ-10 2-7 в этом году и 7:19 за карьеру говорит о мнгом. Даже у Музетти не такая удручающая картина, 5:8 и 13:32. 14.11.2025

555 555 Молодец Янник. 14.11.2025

Gena34 Даже странно у Синнера эйсов больше,чем у американца,что то у янки не летело,наверно потому что по ту сторону сетки не Рублев,Медведев и Хачанов стояли. 14.11.2025

Djin Ignatov Играл спокойно и кажется было такое ощущение у ВСЕХ - Янник выиграет 100 % ! 14.11.2025