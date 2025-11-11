Синнер победил Оже-Альяссима в матче Итогового турнира-2025

Итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче групповой стадии Итогового турнира ATP-2025 — 7:5, 6:1.

24-летний Синнер сделал 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

В следующем матче Итогового турнира Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым 12 ноября. Оже-Альяссим в тот же день встретится с американцем Беном Шелтоном.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 500 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Группа Бьорна Борга

Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 7:5, 6:1