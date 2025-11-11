Синнер победил Оже-Альяссима в матче Итогового турнира-2025

11 ноября, 00:26
Итальянский теннисист Янник Синнер победил канадца Феликса Оже-Альяссима в матче групповой стадии Итогового турнира ATP-2025 — 7:5, 6:1.
24-летний Синнер сделал 3 подачи навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-поинтов. На счету его 25-летнего соперника 9 подач навылет, 2 двойные ошибки и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).
В следующем матче Итогового турнира Синнер сыграет с немцем Александром Зверевым 12 ноября. Оже-Альяссим в тот же день встретится с американцем Беном Шелтоном.
Турин (Италия)
Турнир ATP Nitto ATP Finals
Призовой фонд 15 500 000 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Группа Бьорна Борга
Янник Синнер (Италия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 8) — 7:5, 6:1
Оскара Тому Харди
Не представляю,что должно случится,чтобы тот самый фмнал не состоялся..
hant64
Синнер провёл далеко не лучший свой матч - ФОА достаточно неплохо играл в первом сете, но именно в 12-м гейме начал что-то хвататься за икроножную мышцу - то ли потянул, то ли что, непонятно. Но во втором сете уже борьбы особо не получилось. Феликсу здоровья!
