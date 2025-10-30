Видео
30 октября, 22:36

Синнер победил Черундоло и сыграет с Шелтоном в полуфинале турнира в Париже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер победил аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге «мастерса» в Париже — 7:5, 6:1.

Игра продолжалась 1 час 26 минут.

В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном, который в третьем круге выбил россиянина Андрея Рублева.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 6 128 940 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:5, 6:1

5

  • Футболист Сапогов

    А завтра пятница)) Пятница ночная - это двойной кайф.

    31.10.2025

  • hant64

    Игнат уже кайфует перед ночной сменой).

    31.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Игнат, так в полуфинале или четвертьфинале?))))

    30.10.2025

  • hant64

    Какой дебил заголовок писал? В тексте ведь правильно написано...

    30.10.2025

  • karaungur

    Не в полуфинале, а в четвертьфинале.

    30.10.2025

    Теннис
    Бен Шелтон
    Янник Синнер
