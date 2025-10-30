Синнер победил Черундоло и сыграет с Шелтоном в полуфинале турнира в Париже

30 октября, 22:36
Итальянский теннисист Янник Синнер победил аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге «мастерса» в Париже — 7:5, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 26 минут.
В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном, который в третьем круге выбил россиянина Андрея Рублева.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Янник Синнер (Италия, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:5, 6:1
Футболист Сапогов
А завтра пятница)) Пятница ночная - это двойной кайф.
31.10.2025
hant64
Игнат уже кайфует перед ночной сменой).
31.10.2025
Футболист Сапогов
Игнат, так в полуфинале или четвертьфинале?))))
30.10.2025
hant64
Какой дебил заголовок писал? В тексте ведь правильно написано...
30.10.2025
karaungur
Не в полуфинале, а в четвертьфинале.
30.10.2025