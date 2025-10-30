Синнер победил Черундоло и сыграет с Шелтоном в полуфинале турнира в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер победил аргентинца Франсиско Черундоло в третьем круге «мастерса» в Париже — 7:5, 6:1. Игра продолжалась 1 час 26 минут. В четвертьфинале Синнер сыграет с американцем Беном Шелтоном, который в третьем круге выбил россиянина Андрея Рублева. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Янник Синнер (Италия, 2) — Франсиско Черундоло (Аргентина) — 7:5, 6:1

Футболист Сапогов А завтра пятница)) Пятница ночная - это двойной кайф. 31.10.2025

hant64 Игнат уже кайфует перед ночной сменой). 31.10.2025

Футболист Сапогов Игнат, так в полуфинале или четвертьфинале?)))) 30.10.2025

hant64 Какой дебил заголовок писал? В тексте ведь правильно написано... 30.10.2025