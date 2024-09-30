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Сегодня, 13:15

Янник Синнер — Иржи Легечка: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Пекине

Янник Синнер сыграет с Иржи Легечкой на турнире ATP в Пекине
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Итальянец Янник Синнер встретится с чехом Иржи Легечкой в четвертьфинале турнира ATP в Пекине 30 сентября. Игра начнется не ранее 14.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Легечка с русским комментарием вы можете легально в отдельном плеере по этой ссылке (ссылка доступна без блокировщика рекламы).

В предыдущих раундах в Пекине действующий чемпион Синнер победил Николаса Харри из Чили (4:6, 6:3, 6:1) и россиянина Романа Сафиуллина (3:6, 6:2, 6:3). Легечка обыграл испанцев Педро Мартинеза (7:6 (7:4), 6:2) и Роберто Батистуту-Агут (3:6, 6:2, 6:1).

Синнер является первой ракеткой мира, Легечка находится на 37-м месте в рейтинге ATP. В предыдущий раз соперники встречались в марте, в той игре победу со счетом 6:3, 6:3 одержал Синнер.

Теннис
Янник Синнер

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