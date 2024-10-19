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Янник Синнер — Карлос Алькарас: смотреть матч турнира «Шлем шести королей» онлайн

Янник Синнер сыграет с Карлосом Алькарасом в финале турнира «Шлем шести королей» 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 21.25 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию матча Синнер — Алькарас можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель турнира получит 6 миллионов долларов, также каждому теннисисту выплатят за участие 1,5 миллиона долларов.

23-летний Синнер — 1-я ракетка мира. 21-летний Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP.

Даниил Медведев, Янник Синнер и&nbsp;Новак Джокович. Медведев и другие суперзвезды заработают гигантские деньги в Эр-Рияде. Стартует «Шлем шести королей»

Теннис
Карлос Алькарас
Янник Синнер

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