Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира «Шлем шести королей» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в субботу, 19 октября. Начало — в 21.25 по московскому времени.

В России в прямом эфире трансляцию матча Синнер — Алькарас можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно бесплатно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Победитель турнира получит 6 миллионов долларов, также каждому теннисисту выплатят за участие 1,5 миллиона долларов.

23-летний Синнер — 1-я ракетка мира. 21-летний Алькарас занимает второе место в рейтинге ATP.