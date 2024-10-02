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Сегодня, 10:10

Янник Синнер — Карлос Алькарас: смотреть трансляцию финала ATP в Пекине

Синнер и Алькарас сыграют в финале турнира в Пекине
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Итальянский теннисист Янник Синнер сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом в финале турнира ATP 500 в Пекине в среду, 2 октября. Ориентировочное время начала — 12.00 по Москве.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Алькарас с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

23-летний Янник Синнер — первая ракетка мира и действующий чемпион China Open. 21-летний Карлос Алькарас находится на 3-м месте в мировом рейтинге.

В полуфинальных матчах турнира в Пекине Синнер одолел китайца Бу Юньчаокэтэ в двух сетах — 6:3, 7:6, а Алькарас победил россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:3.

Карлос Алькарас
Янник Синнер

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