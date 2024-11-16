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Сегодня, 21:15

Янник Синнер — Каспер Рууд: онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP

Синнер и Рууд встретятся в полуфинальном матче Итогового турнира ATP
Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Янник Синнер из Италии и Каспер Рууд из Норвегии встретятся в полуфинальном матче Итогового турнира ATP в субботу, 16 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Синнер — Рууд с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Первая ракетка мира Синнер выиграл все три матча группы в двух сетах — против Алекса де Минаура, Тэйлора Фритца и Даниила Медведева. Год назад итальянец в финале ATP Finals уступил Новаку Джоковичу, который пропускает этот турнир из-за травмы.

Седьмой номер мирового рейтинга Рууд в своей группе в двух сетах победил Карлоса Алькараса и уступил Александру Звереву, в решающем матче в трех партиях обыграл Андрея Рублева.

Первый финалист ATP Finals 2024 определяется в игре Зверева и Фритца. Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 17 ноября.

Каспер Рууд
Янник Синнер

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