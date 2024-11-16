Янник Синнер из Италии и Каспер Рууд из Норвегии встретятся в полуфинальном матче Итогового турнира ATP в субботу, 16 ноября. Игра в Турине (Италия) начнется не ранее 22.30 по московскому времени.

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Первая ракетка мира Синнер выиграл все три матча группы в двух сетах — против Алекса де Минаура, Тэйлора Фритца и Даниила Медведева. Год назад итальянец в финале ATP Finals уступил Новаку Джоковичу, который пропускает этот турнир из-за травмы.

Седьмой номер мирового рейтинга Рууд в своей группе в двух сетах победил Карлоса Алькараса и уступил Александру Звереву, в решающем матче в трех партиях обыграл Андрея Рублева.

Первый финалист ATP Finals 2024 определяется в игре Зверева и Фритца. Финал Итогового турнира пройдет в воскресенье, 17 ноября.