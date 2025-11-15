Видео
Сегодня, 19:59

Синнер — о победе над де Минауром: «Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете»

Сергей Ярошенко

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу на австралийцем Алексом де Минауром (7:5, 6:2) в полуфинале Итогового турнира АТР.

«Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете. Мне было трудно принимать его подачу, но во втором сете я почувствовал больше уверенности и, конечно, очень счастлив. Это был для меня очень тяжелый день. Я очень рад снова быть в финале», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Синнер победил де Минаура и вышел в финал Итогового турнира ATP
Оже-Альяссим победил Зверева и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
Синнер — о матче с де Минауром: «Мне нужно быть очень осторожным, ему нечего терять»
Синнер — о победе над Шелтоном: «Когда он мощно подает, ты мало что можешь сделать»
Алькарас — о том, что завершит сезон в статусе первой ракетки мира: «Это очень много значит для меня»
Алькарас стал самым молодым теннисистом после Джоковича с 70 победами в сезоне
