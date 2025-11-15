Синнер — о победе над де Минауром: «Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете»

Вторая ракетка мира Янник Синнер прокомментировал победу на австралийцем Алексом де Минауром (7:5, 6:2) в полуфинале Итогового турнира АТР.

«Он очень хорошо подавал, особенно в первом сете. Мне было трудно принимать его подачу, но во втором сете я почувствовал больше уверенности и, конечно, очень счастлив. Это был для меня очень тяжелый день. Я очень рад снова быть в финале», — сказал Синнер в интервью Tennis Channel.

В финале турнира 24-летний итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).