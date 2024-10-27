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Синнер — о крупных призовых за победу на «Шлеме шести королей»: «Я играю не ради денег»

Алина Савинова
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал о своем отношении к призовым за победу в выставочном турнире «Шлем шести королей». 23-летний спортсмен получил шесть миллионов долларов.

«Я играю не ради денег. Все очень просто. Конечно, это хороший приз, но я поехал туда, потому что там участвовали, возможно, лучшие шесть игроков в мире, и у меня была возможность сравнить себя с ними. Конечно, деньги важны, но не настолько, у меня хорошая жизнь и без этих денег. Гораздо важнее здоровье и чтобы рядом были хорошие люди, семья, а деньги — это лишь бонус», — приводит Eurosport слова Синнера.

Янник Синнер (третий слева) и&nbsp;Карлос Алькарас (второй справа) на&nbsp;церемонии награждения турнира &laquo;Шлем шести королей&raquo;. «Шлем шести королей» мог стать началом раскола в теннисе. Но ATP и WTA пошли на компромисс

В финале выставочного турнира Синнер одержал победу над испанцем Карлосом Алькарасом (6:7 (5:7), 6:3, 6:3). В соревновании также приняли участие серб Новак Джокович, еще один представитель Испании Рафаэль Надаль, россиянин Даниил Медведев и датчанин Хольгер Руне.

Теннис
Янник Синнер

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