Синнер — об отсутствии Джоковича в Итоговом турнире АТР: «Жаль, что его нет с нами, но таков спорт»

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер прокомментировал отсутствие сербского теннисиста Новака Джоковича в Итоговом турнире АТР.

«Джокович очень многое дал итальянской публике. Это нормально, что люди хотят увидеть его игру. Нам очень жаль, что его нет с нами, но таков спорт, может случиться так, что игрок пропустит какие-то турниры. Конечно, нам всем будет не хватать его», — цитирует Синнера Punto de Break.

37-летний серб отказался от участия в Итоговом турнире АТР из-за травмы. Соревнование стартует 10 ноября и завершится 17 ноября в Турине.