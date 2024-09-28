Синнер о возможной дисквалификации: «Я очень разочарован и удивлен»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) планирует добиться его дисквалификации.

«Честно говоря, я очень разочарован и удивлен этой апелляцией. У нас было три слушания, все они прошли очень позитивно. Знаете, я этого не ожидал. Я знал еще пару дней назад, что они собираются подать апелляцию и что сегодня это станет официально известно, но да, это сюрприз», — сказал Синнер на пресс-конференции.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол. Независимый трибунал постановил, что запрещенное вещество попало в организм теннисиста через спрей для лечения порезов, который купил его фитнес-тренер. Физиотерапевт воспользовался им, чтобы залечить свою рану на руке. Позже он без перчаток делал массаж Синнеру.

28 сентября Синнер обыграл россиянина Романа Сафиуллина во втором круге турнира в Пекине — 3:6, 6:2, 6:3.