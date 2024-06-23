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Сегодня, 04:02

Синнер — о финале против Хуркача: «Он здорово подает, брейк сделать очень трудно»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от финала турнира в Галле против поляка Хуберта Хуркача.

«Матч будет равным. Он отлично играет на этом покрытии и уже побеждал в Галле в 2022 году. Он очень хорошо знает эти корты. Будет тяжело. Я очень жду матча. Буду получать удовольствие от финала. В любом случае будет хороший день. Каждый раз, когда играешь в финале, это огромное удовольствие и честь. Надеюсь, смогу показать хороший теннис. Он здорово подает, брейк сделать очень трудно. Так что посмотрим», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Счет в личных встречах Синнера и Хуркача равный — 2-2. Финальный матч пройдет в воскресенье, 23 июня.

Теннис
Хуберт Хуркач
Янник Синнер
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