Синнер о победе над Рублевым: «Возможно, это был мой лучший матч в Майами»

Итальянец Янник Синнер прокомментировал победу над Андреем Рублевым в 1/8 финала «Мастерса» в Майами.

«Мы с командой стараемся изо всех сил каждый день, и я очень доволен сегодняшним выступлением. Играть против Андрея всегда непросто. Он очень хорошо подает и играет очень агрессивно, поэтому сегодня мне пришлось немного изменить свою игру. Конечно, мой уровень был отличным, я хорошо чувствовал себя на корте, так что, надеюсь, я смогу продолжить в том же духе в следующем круге», — приводит слова Синнера ATP.

Также 21-летний теннисист заявил, что это был его лучший матч в Майами.

«Думаю, сегодня я лучше подавал, возможно, это был мой лучший матч в Майами. Я рад этому, постараюсь продолжать в том же духе... Я просто старался играть с правильной тактикой», — отметил Синнер.

В четвертьфинале турнира итальянец сыграет с Эмилем Руусувуори из Финляндии.