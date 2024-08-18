Синнер — о матче с Рублевым: «Были очень сложные условия, очень ветрено»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым (4:6, 7:5, 6:4) в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати.

«Сегодня мне потребовалось много душевных сил. Это были очень сложные условия, очень ветрено. В первом сете Андрей начал очень хорошо, и я не играл в свой лучший теннис, но во втором сете я почувствовал, что у меня стало больше шансов. Я ждал своего шанса. Я очень рада, что попала в полуфинал», — приводит слова Синнера сайт ATP.

В полуфинале турнира в Цинциннати 1-я ракетка мира встретится с победителем матча Александр Зверев (Германия) — Бен Шелтон (США).